Двукратный олимпийский чемпион Нортуг поможет Клебо в подготовке к сезону

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг согласился помочь соотечественнику Йоханнесу Клебо в подготовке к новому сезону.
«Петтер, как и Уле-Эйнар Бьорндален, один из лучших норвежских лыжников, проводивших много тренировочных дней на высоте. Я хочу получить советы от лучших, хочу учиться новому. Нортуг согласился помочь мне, я это очень ценю.
За последние два года я не делал акцент на высокогорной подготовке. Сейчас у меня есть шанс попробовать что-то новое.
Конечно, я взволнован. Каждый организм индивидуально реагирует на пребывание на высоте. Может, это совсем не для меня, а может, поспособствует улучшению результатов на равнине, но ослабит в чем-то другом. Тут очень много неясного, поэтому и интересно попробовать», — приводит слова Клебо TV2.
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