Российские ватерполистки стали третьими в Суперфинале Мировой лиги
Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия). В матче за бронзу подопечные Александра Гайдукова обыграли представительниц Нидерландов со счётом 10:7 (3:2, 1:2, 4:2, 2:1). У россиянок самой результативной стала Екатерина Прокофьева, оформившая хет-трик.
В финале турнира сборная Италии сыграет с командой США.
Сборная России, которая выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия
Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды — Россия – 7:10 (2:3, 2:1, 2:4, 1:2).
- 9 июня 2019
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39
-
17:19
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
15:38
-
15:21
-
14:40
-
13:25
-
13:13
-
12:43
-
11:47
-
10:49
-
09:53
-
09:36
-
09:13
-
00:50
-
00:09
- 8 июня 2019
-
23:46
-
23:24
-
23:03
-
22:04
-
21:46
-
19:34
-
18:21
Партнерский контент