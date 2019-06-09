Российские ватерполистки стали третьими в Суперфинале Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия). В матче за бронзу подопечные Александра Гайдукова обыграли представительниц Нидерландов со счётом 10:7 (3:2, 1:2, 4:2, 2:1). У россиянок самой результативной стала Екатерина Прокофьева, оформившая хет-трик.

В финале турнира сборная Италии сыграет с командой США.

Сборная России, которая выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия

Женщины. Матч за 3-е место

Нидерланды — Россия – 7:10 (2:3, 2:1, 2:4, 1:2).