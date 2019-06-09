Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в эти выходные в чешском городе Брно, во время вручения медалей перепутали гимны России и СССР. Инцидент произошёл при награждении Дарьи Трубниковой и Арины Авериной.

В субботу, 8 июня, Трубникова с результатом 83,750 балла одержала победу в личном многоборье, Аверина (82,800) стала второй, лишь немного уступив соотечественнице. Третьей стала болгарка Катрин Тасева (80,750). Во церемонии награждения из динамиков отчётливо слышно слова гимна СССР.



Сегодня, 9 июня, трёхкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Аверина выиграла три дисциплины на этапе Брно. Спортсменка победила в упражнениях с обручем (23,000 балла), мячом (22,550) и лентой (20,450).