IAAF после чемпионата мира переименуют в World Athletics

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение изменить название и логотип организации. Их использование начнётся после чемпионата мира, который пройдёт с 28 сентября по 6 октября в Дохе (Катар). Новым названием организации станет World Athletics.
«Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к лёгкой атлетике новое поколение молодёжи. Теперь мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта», — приводит слова главы организации Себастьяна Коэ пресс-служба IAAF.
Ранее стало известно, что в IAAF решили не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.
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