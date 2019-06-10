Грищук победил Мамедьярова в пятом раунде турнира в Ставангере

Российский гроссмейстер Александр Грищук обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова в пятом туре шахматного турнира в норвежском Ставангере.

Партия с контролем времени «120 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход после 40-го хода», в которой Грищук играл черными фигурами, завершились вничью. После этого шахматисты сыграли еще одну партию в формате «армагеддона», в которой победил представитель России.

Турнирная таблица после 5-ти туров

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 8.

2. Юй Янъи (Китай) — 6,5.

3-4. Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) — по 6.

5-6. Дин Лижэнь (Китай), Вишванатан Ананд (Индия) — по 5.

7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 4,5.

8. Фабиано Каруана (США) — 3,5.

9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3.

10. Александр Грищук (Россия) — 2,5.



Турнир завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал Каруана