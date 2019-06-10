Российский клуб впервые выиграл международный трофей в американском футболе
Московские «Спартанцы» обыграли итальянский «Больцано Джайентс» в финале Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ) по американскому футболу.
Финальный матч прошёл в Италии и завершился со счётом 15:14 в пользу российской команды. После первой половины игры «Спартанцы» повели 15:0, однако в оставшиеся два периода итальянцы сумели провести два тачдауна и сократить счёт до минимума. Тем не менее российская команда сумела довести матч до победы и впервые завоевать трофей на уровне еврокубков. Ключевые очки для «Спартанцев» добыли Омари Гриняев и Максим Кисткин.
Кубок ЦЕФЛ является вторым по значимости турниром в рамках Центрально-европейской футбольной лиги. В этом году в нём приняли участие восемь команд из шести стран.
- 10 июня 2019
-
05:05
-
00:43
-
00:23
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39
-
17:19
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
15:38
-
15:21
-
14:40
-
13:25
-
13:13
-
12:43
-
11:47
-
10:49
-
09:53
-
09:36
-
09:13
-
00:50
-
00:09
- 8 июня 2019
-
23:46
Партнерский контент