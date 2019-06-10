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Российский клуб впервые выиграл международный трофей в американском футболе

Российский клуб впервые выиграл международный трофей в американском футболе
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Московские «Спартанцы» обыграли итальянский «Больцано Джайентс» в финале Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ) по американскому футболу.

Финальный матч прошёл в Италии и завершился со счётом 15:14 в пользу российской команды. После первой половины игры «Спартанцы» повели 15:0, однако в оставшиеся два периода итальянцы сумели провести два тачдауна и сократить счёт до минимума. Тем не менее российская команда сумела довести матч до победы и впервые завоевать трофей на уровне еврокубков. Ключевые очки для «Спартанцев» добыли Омари Гриняев и Максим Кисткин.

Кубок ЦЕФЛ является вторым по значимости турниром в рамках Центрально-европейской футбольной лиги. В этом году в нём приняли участие восемь команд из шести стран.

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