Легендарный бейсболист Ортис получил огнестрельное ранение на дискотеке
Бывший бейсболист, а ныне телеведущий Дэвид Ортис получил огнестрельное ранение в ногу на дискотеке в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.
После ранения Ортиса отвезли в комплексный медицинский центр. В настоящее время его жизнь вне опасности.
Ортис выступал на позиции назначенного отбивающего за «Миннесоту Твинс» с 1997 по 2002 год и «Бостон Ред Сокс» с 2003 по 2016 год, а также 10 раз участвовал в Матчах всех звёзд Главной лиги бейсбола (MLB). Он является трёхкратным чемпионом Мировой серии в составе «Ред Сокс» и семикратным обладателем награды «Серебряная бита». Ему принадлежит рекорд «Ред Сокс» по количеству сделанных хоум-ранов за один сезон — 54.
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