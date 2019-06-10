Легендарный бейсболист Ортис получил огнестрельное ранение на дискотеке

Бывший бейсболист, а ныне телеведущий Дэвид Ортис получил огнестрельное ранение в ногу на дискотеке в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.



После ранения Ортиса отвезли в комплексный медицинский центр. В настоящее время его жизнь вне опасности.



Ортис выступал на позиции назначенного отбивающего за «Миннесоту Твинс» с 1997 по 2002 год и «Бостон Ред Сокс» с 2003 по 2016 год, а также 10 раз участвовал в Матчах всех звёзд Главной лиги бейсбола (MLB). Он является трёхкратным чемпионом Мировой серии в составе «Ред Сокс» и семикратным обладателем награды «Серебряная бита». Ему принадлежит рекорд «Ред Сокс» по количеству сделанных хоум-ранов за один сезон — 54.