Сборная России по регби победила Аргентину в Кубке наций

Мужская сборная России по регби одержала победу в матче с командой Аргентины в Кубке наций в Монтевидео (Уругвай) со счётом 48:40.

В состав команды России на эту встречу вошли: Евгений Мишечкин, Евгений Матвеев, Кирилл Готовцев, Евгений Елгин, Андрей Гарбузов, Роман Ходин, Виталий Живатов, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Рамиль Гайсин, Владислав Созонов, Кирилл Голосницкий, Владимир Остроушко, Герман Давыдов, Герман Годлюк.

Регби. Кубок наций. Монтевидео

Аргентина – Россия – 40:48 (14:38).

Результативные действия: Давыдов (2), Голосницкий (2), Годлюк, Гарбузов; реализации – Гайсин (6); штрафные – Гайсин, Янюшкин.

В стартовой встрече россияне проиграли команде Уругвая — 26:48. 15 июня подопечные Лина Джонса сыграют с командой Намибии.