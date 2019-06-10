Коукалова примет участие в «Танцах со звёздами»

Двукратный призёр Олимпийских игр чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, завершившая карьеру в 29 лет, решила вновь вести «инстаграм» и сообщила об участии в танцевальном шоу.
«Спустя два года я приветствую вас в „инстаграме“! Я особо никогда им не увлекалась, даже потеряла доступ, и страница была заблокирована. Но после окончания карьеры я решила дать ему ещё один шанс. Хочу сказать, что я приняла предложение выступить в шоу „Танцы со звёздами“, — написала Коукалова в своём »инстаграме".
Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.
- 10 июня 2019
-
10:29
-
10:20
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
07:52
-
05:05
-
00:43
-
00:23
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39
-
17:19
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
15:38
-
15:21
-
14:40
-
13:25
-
13:13
-
12:43
-
11:47
-
10:49