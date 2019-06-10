Коукалова примет участие в «Танцах со звёздами»

Двукратный призёр Олимпийских игр чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, завершившая карьеру в 29 лет, решила вновь вести «инстаграм» и сообщила об участии в танцевальном шоу.

«Спустя два года я приветствую вас в „инстаграме“! Я особо никогда им не увлекалась, даже потеряла доступ, и страница была заблокирована. Но после окончания карьеры я решила дать ему ещё один шанс. Хочу сказать, что я приняла предложение выступить в шоу „Танцы со звёздами“, — написала Коукалова в своём »инстаграме".

Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.