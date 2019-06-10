Дисквалифицированная российская гимнастка не нашла денег на апелляцию в CAS

Российская гимнастка Александра Семёнова, получившая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не будет оспаривать отстранение в Спортивном арбитражном суде. 21-летнюю спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
«Нет, не будем подавать апелляцию, так как не имеем финансовой возможности», — приводит слова Семёновой «РИА Новости».
Ранее спортсменка призналась, что допинг попал в её организм случайно с таблетками от давления.
Семёнова — чемпионка мира (2014) в групповых упражнениях по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы (2014) в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, серебряный призёр европейского первенства в финалах с 10 булавами.
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