Дисквалифицированная российская гимнастка не нашла денег на апелляцию в CAS

Российская гимнастка Александра Семёнова, получившая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не будет оспаривать отстранение в Спортивном арбитражном суде. 21-летнюю спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

«Нет, не будем подавать апелляцию, так как не имеем финансовой возможности», — приводит слова Семёновой «РИА Новости».

Ранее спортсменка призналась, что допинг попал в её организм случайно с таблетками от давления.



Семёнова — чемпионка мира (2014) в групповых упражнениях по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы (2014) в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, серебряный призёр европейского первенства в финалах с 10 булавами.