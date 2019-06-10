10-летний ученик Тутберидзе выиграл шоу «Ледниковый период. Дети»

10-летний фигурист Николай Колесников, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, стал победителем второго сезона шоу «Ледниковый период. Дети», который выходит на Первой канале. На проекте юного спортсмена тренировал серебряный призёр Олимпийских игра 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

Фото доступно в «инстаграме» «Ледникового периода. Дети».



В соревнованиях девочек победила Мария Парамонова, тренирующаяся в ЦСКА. Среди пар лучшими стали Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов.

В первом сезоне проекта в соревнованиях мальчиков также победил ученик Тутберидзе Арсений Федотов.

В качестве тренера Тутберидзе, в частности, подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.