Конева: ВФЛА делает что-то не то. Это уже просто смешно

Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке, российская легкоатлетка Екатерина Конева прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Я просто в шоке и не знаю, что сказать. Некоторые люди из руководства федерации, не хочу даже называть их фамилии, всячески убеждали нас, что всё будет хорошо. Я очень надеялась и настраивалась, что нас выпустят на международные соревнования. А теперь получается, ничего не поменялось? Видимо, наша федерация делает что-то не то или не так… Это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где. Моему мужу прыгуну в длину Сергею Полянскому допуск дали, а я так и сижу и жду. Завтра вылетать на очередной сбор, а я уже и не знаю, хочу ли… Зачем я вообще туда лечу?



Подавали ли в IAAF заявку на право выступать в нейтральном статусе? Конечно. Первый раз подала сразу после родов, но тогда пришёл отказ. Потом подавала прошлым летом и ещё раз – зимой. Писала по всем возможным электронным адресам, но ответа так и нет до сих пор. Я вот не пойму: ну сколько можно уже?.. О'кей, если у IAAF есть какие-то вопросы к федерации, так и отстраните её. Но спортсмены-то ни в чём не виноваты! Почему нельзя дать нам хотя бы нейтральный статус, чтобы мы имели возможность нормально заниматься своей профессией?

Поначалу я была фанатом, говорила: «Как это так, выступать без флага и без гимна?! Я так не хочу!» Но теперь я уже думаю по-другому. Слава богу, что наши лидеры – Маша Ласицкене, Сергей Шубенков и другие – ездят по международным стартам хотя бы так. Нам всем надо как-то жить, зарабатывать деньги, кормить семьи. А сидя дома, великих результатов не покажешь...» — цитирует Коневу «Спорт-экспресс».

Ранее двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку.

Тренер Ласицкене — руководству ВФЛА: кого вы ещё пытаетесь обмануть?