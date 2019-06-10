Участник соревнований по триатлону в США умер по время заплыва
Соревнования по триатлону Ironman 70.3 Wisconsin в США были омрачены трагедией. Один из участников скончался во время заплыва в озере Момона, сообщает Associated Press. Его тело было обнаружено в воде около 7:05 утра воскресенья, 9 июня.
Часом позже спасатели обнаружили в озере ещё одного мужчину, который сейчас находится в критическом состоянии. Организаторы триатлона заявили, что связи между двумя инцидентами обнаружено не было.
Причина произошедшего не сообщается. Вероятнее всего, участники соревнований столкнулись с «непредвиденной медицинской ситуацией». Полиция приступила к расследованию.
Плавательный этап состоял из одного круга и проводился в водах озера Монона, расположенного в центре города Мэдисон.
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