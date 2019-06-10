Конева: для звания ЗМС я должна была пахать, а футболистам его просто так дали

Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке, российская легкоатлетка Екатерина Конева рассказала о своём отношении к решению Минспорта РФ присвоить звания заслуженных мастеров спорта всем игрокам футбольной сборной России, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира.
Российские легкоатлеты из-за отстранения ВФЛА могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе.
«Думаю, за последние два года я как минимум могла бы купить себе две квартиры в Сочи. То есть я реально потеряла очень много. Например, в прошлом году я со своим результатом могла бы поехать на чемпионат Европы и выиграть его. Но наша федерация никак не поощрила спортсменов, оставшихся без этого старта. Я неоднократно предлагала провести альтернативный турнир, чтобы спортсмены, которые не были допущены до чемпионата, могли выступить и заработать какие-то деньги. Я недавно разговаривала с тренером из тяжёлой атлетики, который сказал: „Мои мальчики закончили тренироваться, потому что у них семьи, а денег у нас не платят“. Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания заслуженных мастеров спорта.
Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира… Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку. Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из лёгкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?» — цитирует Коневу «Спорт-экспресс».
- 10 июня 2019
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:26
-
11:31
-
10:29
-
10:20
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
07:52
-
05:05
-
00:43
-
00:23
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39
-
17:19
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
15:38
-
15:21
-
14:40