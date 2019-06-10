Конева: для звания ЗМС я должна была пахать, а футболистам его просто так дали

Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке, российская легкоатлетка Екатерина Конева рассказала о своём отношении к решению Минспорта РФ присвоить звания заслуженных мастеров спорта всем игрокам футбольной сборной России, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира.

Российские легкоатлеты из-за отстранения ВФЛА могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе.

«Думаю, за последние два года я как минимум могла бы купить себе две квартиры в Сочи. То есть я реально потеряла очень много. Например, в прошлом году я со своим результатом могла бы поехать на чемпионат Европы и выиграть его. Но наша федерация никак не поощрила спортсменов, оставшихся без этого старта. Я неоднократно предлагала провести альтернативный турнир, чтобы спортсмены, которые не были допущены до чемпионата, могли выступить и заработать какие-то деньги. Я недавно разговаривала с тренером из тяжёлой атлетики, который сказал: „Мои мальчики закончили тренироваться, потому что у них семьи, а денег у нас не платят“. Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания заслуженных мастеров спорта.



Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира… Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку. Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из лёгкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?» — цитирует Коневу «Спорт-экспресс».