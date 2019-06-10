СК просит арестовать 6 подозреваевых в убийстве мастера спорта по борьбе

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве ходатайствует об аресте шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Тело погибшего было найдено в ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда в парке на Южнобутовской улице. По предварительной информации, 34-летний мужчина заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Трое злоумышленников начали жестоко избивать спортсмена.
Пострадавший вместе с одним из нападавших упал с моста в воду. В воде Чуев получил удары руками и ногами в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
«В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержано шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении преступления. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на официальном сайте СК.
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