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Мишин — об американской фигуристке: эта девочка поражает меня работоспособностью

Мишин — об американской фигуристке: эта девочка поражает меня работоспособностью
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о работе с 21-летней американской фигуристкой Брэди Теннелл. Спортсменка тренируется в группе Мишина на сборе во Франции.

«Эта девочка поражает меня своей работоспособностью, она является очень хорошим примером. У меня было три таких хороших примера, которые положительно влияли на микроклимат в команде, — это итальянка Каролина Костнер, швейцарец Стефан Ламбьель и теперь Теннелл. Но на постоянной основе тренировать её я не могу, для этого она должна переехать в Санкт-Петербург, работаем только на сборах», — пояснил Мишин.

Теннелл — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. В прошлом году она одержала победу на чемпионате США.

Американская фигуристка: работаю с Мишиным временно, 16 июня возвращаюсь в США

Источник: ТАСС

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