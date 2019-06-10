Исинбаева — о ситуации с ВФЛА: я знаю лишь один выход

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Ну вот и у меня накипело… Устала, реально устала… Устала читать их бесконечные критерии, поправки в „дорожные карты“, отчёты, хвалу за проделанную работу, несоблюдение антидопинговых правил, вечные нарушения со стороны отдельных лиц, представляющих российскую лёгкую атлетику, финансовые долги, непонятно откуда взявшиеся, и т. д… Боже мой, уже три года прошло, а определённости как не было, так и нет… Я прекрасно понимаю наших атлетов, наш костяк, которые стали заложниками ситуации. Понимаю их чувства и озабоченность… Сама была на их месте всего три года назад. Но что мы можем… Как мы можем изменить ситуацию… Я знаю лишь один выход…

Можно винить всех и вся, можно биться головой о стенку и истерить, но не уверена, что это принесёт успех, на мой взгляд, это лишь усугубит и без того сложную ситуацию… Мне кажется, стоит объединить усилия и вместе, как один организм, бороться с этой несправедливостью. Пока не будет чёткой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министра спорта с рабочей группой IAAF, на успех рассчитывать сложно… Давайте предпринимать взвешенные и выверенные шаги к решению данной проблемы. Раз ответственность у нас коллективная, значит и бороться нужно вместе, тем более положительный исход уже не за горами», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

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