Авербух: уже в этом году увидим Медведеву в моих постановках

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух, ставший постановщиком короткой программы на сезон-2019/20 для двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сообщил, что 19-летняя спортсменка может принять участие в его шоу.
«Сейчас ведём переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках. Конечно, на первом месте для неё по-прежнему остаётся спорт, но, возможно, она сможет совмещать», — приводит слова Авербуха Metro.
Илья Авербух является постановщиком ледового спектакля «Кармен».
В апреле Евгения Медведева рассказала, что в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.
- 10 июня 2019
-
16:31
-
16:20
-
15:51
-
15:33
-
15:23
-
14:48
-
14:19
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:26
-
11:31
-
10:29
-
10:20
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
07:52
-
05:05
-
00:43
-
00:23
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39