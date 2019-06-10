Авербух: уже в этом году увидим Медведеву в моих постановках

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух, ставший постановщиком короткой программы на сезон-2019/20 для двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сообщил, что 19-летняя спортсменка может принять участие в его шоу.



«Сейчас ведём переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках. Конечно, на первом месте для неё по-прежнему остаётся спорт, но, возможно, она сможет совмещать», — приводит слова Авербуха Metro.

Илья Авербух является постановщиком ледового спектакля «Кармен».

В апреле Евгения Медведева рассказала, что в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.