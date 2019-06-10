Авербух — о Тутберидзе: не стоит ругать курицу, которая несёт золотые яйца

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух рассказал, как относится к омоложению женского одиночного катания, и оценил работу тренера Этери Тутберидзе.

«На самом деле, спорт молодеет уже давно, просто сейчас это коснулось нас. Когда-то все медали доставались юным дарованиям из США. В 1998-м в Нагано Олимпиаду выиграла 15-летняя американка Тара Липински. Через четыре года 16-летняя Сара Хьюз отняла золото у нашей Иры Слуцкой. Оксана Баюл тоже выигрывала Олимпиаду в 16 лет ещё в 1994 году. Эти звёздочки появляются на один сезон, потом просто не справляются со свалившейся на них славой.

Конечно, не хочется, чтобы фигурное катание наступало на те же грабли, на которые отчасти наступила спортивная и художественная гимнастика. Не случайно мы всегда выделяем Светлану Хоркину и Алину Кабаеву, которые прожили долгую спортивную жизнь. Болельщикам хочется прожить со спортсменом весь фильм, а не увидеть только финал. Но это больше вопрос к Международному союзу конькобежцев, который должен всё взвесить и выровнять правила. Это непростой вопрос.

С другой стороны, сейчас мы получаем огромные дивиденды от того, что выдающийся тренер Этери Тутберидзе создала уникальную группу девчонок, которые прославляют Россию. Не стоит ругать курицу, которая несёт золотые яйца. Думаю, сейчас нам надо радоваться результатам, а умным мужам в международном сообществе думать, как выровнять ситуацию", — цитирует Авербуха Metro.

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