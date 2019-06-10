Известный японский певец поддержал получавшую угрозы Медведеву
Популярный японский певец Тошимицу Деяма разместил пост в «Инстаграме», в котором поддержал двукратную чемпионку мира и Европы россиянку Евгению Медведеву. В Японии двукратная серебряная медалистка Олимпиады — 2018 получала угрозы в свой адрес.
Ранее американец Джонни Вейр опубликовал фото записки, в которой один из поклонников фигурного катания оскорбляет Медведеву и призывает убираться из Японии. Фигуристка отреагировала на это сообщение и сказала, что с ней всё в порядке, уточнив, что подобное происходит не в первый раз.
Тренером 19-летней Медведевой является канадец Брайан Орсер. Ранее Евгения работала с Этери Тутберидзе, но покинула её группу после олимпийского сезона-2017/18.
Запись доступна в "инстаграме" Деяма.
Федерация: Медведева не обращалась по поводу угроз в свой адрес
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