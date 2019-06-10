Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался более 4000 раз, установив рекорд

Шестилетний Ибрагим Льянов из ингушского села Новый Редан установил мировой рекорд, отжавшись от пола за один подход 4445 раз. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России, передаёт «РГ» сообщение регионального министерства спорта.

Предыдущий рекорд в 3202 раза в 2018 году установил пятилетний Рахим Куриев из Чечни.

К ежедневным отжиманиям мальчика приучил его отец Тимур. С пяти лет Ибрагим отжимается шесть раз в неделю: в дни занятий в секции вольной борьбы по 4200 раз, в остальные два дня недели — по 6300 раз, в субботу сколько сможет.

Дошкольник установил мировой рекорд, отжимаясь в стометровой Башне согласия. Льянов также поставил ещё один рекорд — 3720 отжиманий за два часа. Это его второе достижение мирового уровня.