Фигурист Артур Дмитриев перенёс операцию на носу

Российскому фигуристу Артуру Дмитриеву была проведена операция на носу.

«Артуру сделали операцию на носу. Внутри был нарост, который мешал дыханию, сейчас эту проблему устранили, но ещё месяц он будет восстанавливаться. Но подготовка на льду уже идёт, он начал прыгать, программы начал ставить, но потихонечку. В этом сезоне он планирует выступать», — цитирует «Р-Спорт» Дмитриева-старшего.

В минувшем сезоне Дмитриев стал девятым на чемпионате России. Артур — чемпион России среди юниоров 2011 года. Он стал первым в истории, кому удалось исполнить каскад «тройной лутц — тройной флип» на официальных стартах на турнире Nebelhorn Trophy-2018. В 2018 году Дмитриев также впервые в истории совершил попытку прыжка в 4,5 оборота аксель.