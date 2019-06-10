Балахничёв: ВФЛА не решила вопрос с IAAF из-за отсутствия нужных контактов

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв высказал мнение относительно решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в членстве российскую организацию.

«Я считаю, что ИААФ нарушила договорённость с ВФЛА. Совет должен был решать, выполнены ли обязательства нашей федерации по дорожной карте или нет. Мы знаем, что они были выполнены. Значит, в этой ситуации Международная федерация должна была принять нас обратно. Но этого не произошло. Я считаю, что это значительное нарушение протокола и договорённостей, которые существовали.

Как показал опыт работы нынешнего руководства ВФЛА, мягкость и отсутствие нужных и полезных контактов не только с комиссией Руне Андерсена, но и другими членами совета ИААФ, не позволяют решить вопросы по восстановлению. Нашей федерации надо вести себя более жёстко и не играть с теми организациями, которые нарушают все правила поведения.

Надо трезво относиться к ситуациям — наказывать спортсменов, причастных к допингу и другим нарушениям, а там, где есть сомнения, необходимо бороться до конца. Нужно занять более активную позицию, решать текущие вопросы оперативно по ходу возникновения проблем. Мы уже видим, что федерация с задачами, к сожалению, не справляется.

Многие наивно думают, что можно изменить причины многих проблем, изменив руководство. Мне было бы неэтично говорить об этом. Это дело ВФЛА, я не хочу вмешиваться и давать советы», — приводит слова Балахничёва News.ru.

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