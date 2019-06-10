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Грищук уступил Каруане в шестом туре шахматного турнира в Ставангере

Грищук уступил Каруане в шестом туре шахматного турнира в Ставангере
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами проиграл американцу Фабиано Каруане в шестом туре шахматного турнира в Ставангере (Норвегия). Основная партия закончилась вничью, а в партии в формате «армагеддона» сильнее оказался представитель США.

Седьмой тур пройдёт во вторник, 11 июня.

Турнирная таблица после шести туров
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 9,5.
2. Юй Янъи (Китай) — 8.
3. Левон Аронян (Армения) — 7,5.
4. Уэсли Со (США) — 6,5.
5–6. Дин Лижэнь (Китай), Вишванатан Ананд (Индия) — по 5,5.
7–8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) — по 5.
9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 4,5.
10. Александр Грищук (Россия) — 3.

Турнир в Ставангере завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал Каруана.

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