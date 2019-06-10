Грищук уступил Каруане в шестом туре шахматного турнира в Ставангере

Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами проиграл американцу Фабиано Каруане в шестом туре шахматного турнира в Ставангере (Норвегия). Основная партия закончилась вничью, а в партии в формате «армагеддона» сильнее оказался представитель США.

Седьмой тур пройдёт во вторник, 11 июня.

Турнирная таблица после шести туров

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 9,5.

2. Юй Янъи (Китай) — 8.

3. Левон Аронян (Армения) — 7,5.

4. Уэсли Со (США) — 6,5.

5–6. Дин Лижэнь (Китай), Вишванатан Ананд (Индия) — по 5,5.

7–8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) — по 5.

9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 4,5.

10. Александр Грищук (Россия) — 3.

Турнир в Ставангере завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал Каруана.