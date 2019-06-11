Попова: когда читаю заголовки в интернете, думаю: «Бетина, что это за чудовище»?

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, рассказала, что может получить нагоняй за резкие высказывания в интервью.
«Когда я в интернете в поиске читаю заголовки «Бетина Попова загнобила Погорилую», «Бетина Попова пожаловалась на зарплату», думаю: «Господи, кто эта Бетина Попова, что это за чудовище»… Тут проблема не в том, что мы что-то страшное говорим, а в том, как это потом интерпретируют другие СМИ, которые вырывают фразу из контекста и делают из неё какой-то бум. Да, мы получаем нагоняй, что нужно нормально разговаривать, адекватно.
Как появилась дружба с Лизой Туктамышевой? Это давняя история. У нас был общий круг общения, нас случайно соединили друзья. И как-то так: взгляд — искра — буря — безумие, и мы поняли, что это навсегда, что нас уже не разлучить", — цитирует Попову Sport24.
Попова и Мозгов в сезоне-2018/19 заняли четвёртое место на чемпионате России, а также выиграли зимнюю Универсиаду в Красноярске.
- 11 июня 2019
-
00:13
- 10 июня 2019
-
23:38
-
22:15
-
21:51
-
20:53
-
20:25
-
18:57
-
18:26
-
17:41
-
16:31
-
16:20
-
15:51
-
15:33
-
15:23
-
14:48
-
14:19
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:26
-
11:31
-
10:29
-
10:20
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
07:52
-
05:05
-
00:43
-
00:23
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49