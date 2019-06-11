Цветков: о непопадании в сборную мне сказали уже в середине сезона

Чемпион мира 2017 года, биатлонист Максим Цветков прокомментировал непопадание в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону-2019/20.
«Неожиданности не было, потому что мне сказали об этом уже зимой. Критерии? Я не знаю, по каким критериям набирали команду. Я их не слышал, не видел. Когда мы задавали вопросы, их не было. Я спрашивал об этом у Драчёва на общем собрании – когда будут эти критерии? Ничего сказано не было. А в открытом доступе я их не находил. Состав объявляет СБР. Они только потом согласуют всё с Минспорта. Возвращаясь к отсутствию неожиданности. Мне сказали о решении не включать в команду в середине сезона. Я считаю, это вообще неправильно. Тебе по сезону говорят, что ты уже в сборную не попадаешь! Это было на чемпионате мира.
Я готовился к чемпионату мира, зная, что нужно показать хороший результат на Европе, немного выше других ребят. Я это сделал, но я не предполагал, что мне не дадут шанса показать себя в Эстерсунде, хотя бы одну гонку пробежать.
Задачи показать лучший результат на чемпионате Европы не стояло, я работу делал другую вообще. Возможно, я что-то не понял. Но не было хорошего общения, чтобы сказали: “Максим, здесь нужен такой результат, тогда берём”. Я основывался на своих представлениях. Хованцев, в общем, был и не против меня взять в сборную. Но… другие люди, видимо, были против.
Когда тебе говорят на чемпионате мира, что тебя не будут брать в сборную – как можно общаться с людьми, которые по сезону тебе говорят такие слова? Не особо приятно. Сейчас стараюсь об этом не думать", — цитирует Цветкова «Спорт-экспресс».
Цветков также является чемпионом Европы, двукратным чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).
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