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Стало известно расписание чемпионата России по летнему биатлону

Стало известно расписание чемпионата России по летнему биатлону
Другие / Биатлон 0

Союз биатлонистов России на своём официальном сайте представил расписание чемпионата страны по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Чайковском с 19 по 22 сентября.

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский
19 сентября – роллеры-гонка (мужчины и женщины).
21 сентября – кросс-спринт (мужчины и женщины).
22 сентября – роллеры-эстафета (мужчины и женщины).

В апреле правление Союза биатлонистов России утвердило и согласовало с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки. В основной состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

В основной состав женской команды попали Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.

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