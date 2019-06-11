Двукратный олимпийский чемпион объяснил решение Уно работать с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал решение серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 японского фигуриста Сомы Уно перейти в команду Этери Тутберидзе. Японец будет работать с группой Тутберидзе на летних сборах в Новогорске.
«Мне очень нравится Сома Уно, он состоявшийся спортсмен, который идёт к Тутберидзе за новыми впечатлениями. Возможно, ему не хватает командной работы, а у Этери сейчас мощный тренерский состав, сильные спортсмены.
Уно, в первую очередь, нуждается в стабильности, а то он всё время рядышком с золотом, но надёжности в результатах нет, несмотря на то, что он один из выдающихся фигуристов нашего времени", — приводит слова Дмитриева «РИА Новости».
На минувшей неделе Уно прекратил работу с тренерами Матико Ямада и Михоко Хигути, с которыми сотрудничал с пятилетнего возраста.
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