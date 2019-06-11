Цветков: контракты с СБР были всегда, но их никто не подписывал
Чемпион мира 2017 года биатлонист Максим Цветков прокомментировал ситуацию с отказом Евгения Гараничева подписать контракт с Союзом биатлонистов России.
«Контракты всегда были, но их никто не подписывал. Насколько я знаю, в последний год точно было так. И СБР по этому поводу ничего не говорил, мол – ну ладно. А в этом году получилось вот так. Но я в подробности не вдавался и с ребятами по этому поводу не общался», — приводит слова Цветкова «Спорт-экспресс».
По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, биатлонисты Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов подписали контракты с организацией, а Гараничев этого сделать не захотел.
Гараничев — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года.
Цветков — о Губерниеве: его не исправить
Новый скандал в российском биатлоне. Гараничев не хочет в сборную России?
Дело в деньгах?
- 11 июня 2019
-
12:44
-
12:28
-
11:41
-
10:00
-
09:27
-
09:20
-
09:15
-
00:13
- 10 июня 2019
-
23:38
-
22:15
-
21:51
-
20:53
-
20:25
-
18:57
-
18:26
-
17:41
-
16:31
-
16:20
-
15:51
-
15:33
-
15:23
-
14:48
-
14:19
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:26
-
11:31
-
10:29
-
10:20
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
07:52
-
05:05
Партнерский контент