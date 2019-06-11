Цветков: контракты с СБР были всегда, но их никто не подписывал

Чемпион мира 2017 года биатлонист Максим Цветков прокомментировал ситуацию с отказом Евгения Гараничева подписать контракт с Союзом биатлонистов России.



«Контракты всегда были, но их никто не подписывал. Насколько я знаю, в последний год точно было так. И СБР по этому поводу ничего не говорил, мол – ну ладно. А в этом году получилось вот так. Но я в подробности не вдавался и с ребятами по этому поводу не общался», — приводит слова Цветкова «Спорт-экспресс».

По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, биатлонисты Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов подписали контракты с организацией, а Гараничев этого сделать не захотел.

Гараничев — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года.



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