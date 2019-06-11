Россия лишится руководящих постов в IAAF
Россия на четыре года лишится руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IAAF. 9 июня IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Таким образом ВФЛА не может заявить своих кандидатов на выборы, которые пойдут на конгрессе IAAF в конце сентября.
«Форма выдвижения кандидата должна быть направлена старшему исполнительному директору IAAF не позднее 25 июня 2019 года, в полночь по среднеевропейскому времени», — сообщил источник.
Четыре года назад в совет IAAF был избран Михаил Бутов, в технический комитет IAAF вошла Елена Орлова, в женский комитет — Татьяна Лебедева. Срок их полномочий истечёт в конце сентября.
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