Темнокожий украинский борец объяснил намерение стать депутатом
Призёр Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, украинский борец Жан Беленюк прокомментировал включение в список пропрезидентской партии «Слуга народа», которая примет участие на внеочередных выборах в парламент Украины.
«Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт в том, куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает, что будет легко, но и мы не из робкого десятка», — написал Беленюк.
Пост доступен в «инстаграме» Жана Беленюка.
Темнокожий украинский борец Беленюк собрался стать народным депутатом
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