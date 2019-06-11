Темнокожий украинский борец объяснил намерение стать депутатом

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, украинский борец Жан Беленюк прокомментировал включение в список пропрезидентской партии «Слуга народа», которая примет участие на внеочередных выборах в парламент Украины.

«Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт в том, куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает, что будет легко, но и мы не из робкого десятка», — написал Беленюк.

Пост доступен в «инстаграме» Жана Беленюка.