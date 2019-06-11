Заварзина — о ситуации с Уайлдом: нас заставляют чувствовать себя ничем

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионка мира 2011 года, российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию с её мужем Виктором Уайлдом. Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство не выдало Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. По этой причине спортсмен не может принимать участие в сборах и выступать на соревнованиях.

При этом сам спортсмен после прохождения дополнительного медобследования подчеркнул, что не имеет проблем со здоровьем.

«Остаётся только смотреть на происходящее. На то, как теперь Виктор Уайлд проходит то, через что пришлось пройти мне. На то, как сила выше нас вновь и вновь гнёт свою линию по всем фронтам, заставляя тебя чувствовать себя ничем. Денёк сегодня так себе», — написала Заварзина.

Пост доступен в «инстаграме» Алёны Заварзиной.

В августе 2018 года Алёна сообщила о намерении завершить карьеру. Перед этим появилась информация, что весь прошедший сезон Алёна не получала зарплату из-за проблем с прохождением углублённого медицинского обследования.