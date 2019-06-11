Устюгов рассказал, как можно обогнать Клебо в спринте

Двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему в российской команде нет такой слаженной командной тактики, как у норвежцев.
«Я думаю, каждый спортсмен из сборной России по лыжным гонкам хочет показать свой максимальный результат, чтобы закрепиться, забронировать место в команде! У нас очень сильная команда, много тренировочных групп, которые между собой конкурируют, никто не хочет отдавать своё место другому, живая конкуренция, кто сильнее, тот и выжил! Не в обиду сказано никому! Норвежцы добывают свои медали для Норвегии, ну а мы только учимся у них!
В сборной России ребята все дружелюбные, много тренировочных групп! У нас в группе Маркуса Крамера, я считаю, собрались классные, сильные ребята и девчата. Особенно толстячок Андрей Краснов», — цитирует Устюгова Isayprosport.
Сергей также ответил на вопрос, как можно обогнать в спринте норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
«Быть сильнее, выносливее, хитрее и, конечно, включать голову», — сказал Устюгов.
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