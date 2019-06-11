Устюгов: мой тренер сказал — неудавшийся лыжник всегда может перейти в биатлон

Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему решил заняться этим видом спорта.
«Я родом из посёлка Междуреченский, раньше наша спортивная школа называлась СДЮШОР по биатлону, там-то я и встал на лыжи, там меня научили стрелять немножко. Бегали мы соревнования и по лыжникам, и по биатлону, даже призовые места у меня были в округе по биатлону. Как-то мы бежали соревнования по лыжным гонкам, и по итогу этих соревнований формировали составы в сборную ХМАО.
Когда закончился зимний сезон, прошли тренерские советы, мой личный тренер Иван Брагин сказал, что в команду биатлона ХМАО я прохожу под пятым номером, чуть ли не запасным, а вот в лыжную сборную прохожу вторым-третьим номером. Так вот, Иван Геннадьевич и решил мою судьбу, сказав, что из неудавшегося лыжника можно всегда перейти в биатлон», – цитирует Устюгова Isayprosport.
Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), многократный призёр чемпионатов мира, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17. В прошедшем сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».
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