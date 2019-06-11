Туктамышева — Джонни Вейру: я бы до такого никогда не додумалась

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что в Японии сходила на шоппинг с трёхкратным чемпионом США Джонни Вейром, который известен своим артистизмом и причудливыми костюмами.

«Под чутким руководством профессионала Лиза превращается в икону стиля. Спасибо за крутой шоппинг, сама бы я до такого никогда не додумалась», — написала Туктамышева.

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром 2019 года.

Вейр планировал выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, но в октябре 2013 года завершил карьеру.