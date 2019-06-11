Конгресс IBU примет решение о статусе СБР в октябре

Международный союз биатлонистов огласил даты проведения чемпионатов мира по биатлону 2021 и 2023 годов. В 2021 году соревнования пройдут в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Чемпионат мира 2023 года состоится в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля.



Официальный сайт IBU также сообщает, что внеочередной конгресс организации пройдёт с 18 по 20 октября в Мюнхене (Германия). На нём будет принято решение о статусе Союза биатлонистов России. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.



Следующее заседание исполкома IBU запланировано на 13-14 июля и состоится в Зноймо (Чехия).

Розыгрыш Кубка мира предстоящего сезона начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).