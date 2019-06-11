IBU увеличил призовой фонд Кубка и чемпионата мира и ввёл этап открытия

Международный союз биатлонистов одобрил введение призовых для спортсменов, вошедших в топ-20 по итогам гонок. Ранее деньги получали биатлонисты, попавшие в топ-15.

Общая сумма призовых на этапах Кубка мира и чемпионатах мира вырастет более чем на 400 тыс. евро (на 10%) со следующей зимы.



Кроме того, IBU принял решение с сезона-2020/21 проводить специальное открытие сезона. Перед первым этапом Кубка мира будет проходить этап открытия, на котором также будут разыгрываться очки в зачёт Кубка мира и Кубка наций, сообщает официальный сайт IBU.

Этап открытия в 2020 и 2021 годах состоится в Контиолахти: 27-29 ноября 2020 года и 26-28 ноября 2021 года. Первые этапы Кубка мира пройдут в Эстерсунде: 30 ноября — 6 декабря 2020 года, 29 ноября — 5 декабря 2021 года.