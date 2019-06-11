IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил правило, согласно которому начиная с сезона-2019/20 каждый спортсмен должен будет пройти образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат.

«Каждый спортсмен, намеревающийся участвовать в соревнованиях IBU в сезоне- 2019/20, должен предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошёл антидопинговую образовательную программу», — сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

В минувшем сезоне российская биатлонистка Маргарита Васильева не участвовала в чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства. Она пропустила три внесоревновательных допинг-тест и может быть дисквалифицирована.

Также с 18 по 20 октября в Мюнхене (Германия) состоится внеочередной конгресс организации. На нём будет принято решение о статусе Союза биатлонистов России. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.