Загитова и Медведева — в списке кандидатов в основной состав сборной России

Стал известен список кандидатов в основной состав сборной России по фигурному катанию.
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ, в нём оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Также в список вошли чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала юниорского Гран-при Алёна Косторная и Софья Самодурова.
У мужчин в списке кандидатов значатся серебряный призёр Олимпиады — 2018 Михаил Коляда, участник Игр в Пхёнчхане Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Роман Савосин и Александр Самарин.
Напомним, ранее было опубликовано фото записки, в которой один из поклонников фигурного катания оскорбил Медведеву и призвал убраться из Японии. Фигуристка отреагировала на это сообщение и сказала, что с ней всё в порядке, уточнив, что подобное происходит не в первый раз.
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