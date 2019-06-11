Загитова и Медведева — в списке кандидатов в основной состав сборной России

Стал известен список кандидатов в основной состав сборной России по фигурному катанию.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ, в нём оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Также в список вошли чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала юниорского Гран-при Алёна Косторная и Софья Самодурова.

У мужчин в списке кандидатов значатся серебряный призёр Олимпиады — 2018 Михаил Коляда, участник Игр в Пхёнчхане Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Роман Савосин и Александр Самарин.

Напомним, ранее было опубликовано фото записки, в которой один из поклонников фигурного катания оскорбил Медведеву и призвал убраться из Японии. Фигуристка отреагировала на это сообщение и сказала, что с ней всё в порядке, уточнив, что подобное происходит не в первый раз.

Федерация: Медведева не обращалась по поводу угроз в свой адрес