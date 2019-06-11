Родченков передал IBU новые данные по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения и документы о коррупции в организации.
Речь идёт о расследовании по факту передачи российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Рёш, которая могла пойти на сокрытие положительных допинг-проб биатлонистов.
«Мы допросили ряд свидетелей. В частности, побеседовали с доктором Григорием Родченковым, бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории, в связи с его утверждениями, касающимися IBU и российского биатлона, которые упоминаются в отчете ВАДА, что побудило провести уголовное расследование.
Родченков предоставил значительную дополнительную информацию и документы и согласился продолжать оказывать помощь комиссии в её расследовании», — говорится в промежуточном отчёте следственной комиссии, опубликованном на сайте IBU.
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