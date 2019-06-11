Чичерова выполнила квалификационный норматив по прыжкам в высоту на ОИ-2020

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова на турнире в Жуковском выполнила квалификационный норматив для участия в Играх-2020 в Токио. С первой попытки спортсменка сумела покороть планку в 1,96 метра. Именно такой квалификационный норматив установлен в женских прыжках в высоту для участия в Олимпиаде-2020.
Чичерова пока не выступает в международных стартах из-за того, что не получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) соответствующего допуска.
Напомним, в декабре 2016 года IAAF отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), но разрешила ряду российских легкоатлетов, соответствующим критериям, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.
9 июня 2019 года Совет IAAF рассматривал вопрос о восстановлении ВФЛА, однако принял решение пока этого не делать.
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