Чичерова выполнила квалификационный норматив по прыжкам в высоту на ОИ-2020

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова на турнире в Жуковском выполнила квалификационный норматив для участия в Играх-2020 в Токио. С первой попытки спортсменка сумела покороть планку в 1,96 метра. Именно такой квалификационный норматив установлен в женских прыжках в высоту для участия в Олимпиаде-2020.

Чичерова пока не выступает в международных стартах из-за того, что не получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) соответствующего допуска.

Напомним, в декабре 2016 года IAAF отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), но разрешила ряду российских легкоатлетов, соответствующим критериям, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

9 июня 2019 года Совет IAAF рассматривал вопрос о восстановлении ВФЛА, однако принял решение пока этого не делать.