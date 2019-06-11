Россиянин Акименко повторил лучший результат сезона в мире по прыжкам в высоту

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко на турнире в Жуковском с первой попытки преодолел высоту 2,31 м. Он повторил лучший результат сезона в мире.

23-летний спортсмен также установил личный рекорд. Ранее его лучшим достижением был результат — 2,30 м, установленный в середине февраля на зимнем чемпионате России.

В нынешнем сезоне такой же результат показали украинец Богдан Бондаренко, Майкл Мэйсон из Канады, сириец Маджид Газаль и представитель Китая Ван Юй.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.