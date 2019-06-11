Россиянин Акименко повторил лучший результат сезона в мире по прыжкам в высоту

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко на турнире в Жуковском с первой попытки преодолел высоту 2,31 м. Он повторил лучший результат сезона в мире.
23-летний спортсмен также установил личный рекорд. Ранее его лучшим достижением был результат — 2,30 м, установленный в середине февраля на зимнем чемпионате России.
В нынешнем сезоне такой же результат показали украинец Богдан Бондаренко, Майкл Мэйсон из Канады, сириец Маджид Газаль и представитель Китая Ван Юй.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.
- 11 июня 2019
-
18:41
-
18:20
-
18:03
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:34
-
16:18
-
15:32
-
14:17
-
14:10
-
13:52
-
13:01
-
12:44
-
12:28
-
11:41
-
10:00
-
09:27
-
09:20
-
09:15
-
00:13
- 10 июня 2019
-
23:38
-
22:15
-
21:51
-
20:53
-
20:25
-
18:57
-
18:26
-
17:41
-
16:31
-
16:20
-
15:51
-
15:33
-
15:23
-
14:48