Женская сборная России по стрельбе из классического лука вышла в 1/8 финала ЧМ

Женская сборная России по стрельбе из классического лука с победы стартовала на чемпионате мира в Хертогенбоше (Голландия). Инна Степанова, Елена Осипова, Ксения Перова в 1/16 финала командного турнира одолели соперниц из Таиланда – 6:0 и вышли в следующий раунд турнира. В 1/8 финала россиянки завтра, 12 июня, сразятся с японками.

Мужская сборная России по стрельбе из классического лука (Артём Махненко, Бэлигто Цынгуев, Эрдем Ирдынеев) проиграла в 1/16 финала командного турнира украинцам – 0:6.

В миксте Степанова и Махненко уступили в 1/16 финала представителям Бангладеша – 3:5.

На мировом первенстве в Голландии будет разыграно 10 комплектов наград — по пять в каждом из двух видов лука (классическом и блочном).

Кроме того по результатам соревнований будет определена основная масса квот на Олимпийские игры 2020 года в Токио в классическом луке.

Обладателями квот станут первые восемь сборных в командном первенстве, а также четыре лучших спортсмена в индивидуальном первенстве, не прошедшие на Игры благодаря командным квотам.