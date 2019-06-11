В женской гандбольной Суперлиге появится новый клуб из Москвы

Федерация гандбола России (ФРГ) сообщила, что в женской Суперлиге с сезона-2019/20 появится абсолютно новый клуб. Он будет базироваться в Москве.

«20 мая в ФГР поступило письмо от руководства нового женского гандбольного клуба из Москвы о желании вступить в Суперлигу. При этом никто из Высшей лиги не изъявил желания перейти на более высокий уровень. Таким образом, есть все основания включить новую команду. Мы можем только приветствовать расширение женской Суперлиги до 12 участников», — приводит слова вице-президента ФГР Виктора Поладенко официальный сайт федерации.

Отмечается, что название нового клуба из Москвы, а также его руководство и тренерский состав будут названы 24 июня на специальной пресс-конференции.

Золотые медали Суперлиги сезона-2018/19 завоевали гандболистки команды «Ростов-Дон». Они представят Россию в Лиге чемпионов.