Клебо: не думаю, что в масс-старте на «Тур де Ски» у меня будет преимущество

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением по поводу изменений формата лыжной многодневки «Тур де Ски». С нового сезона вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Трудно сказать, что будет. Я никогда не поднимался в гору в гонке с общего старта. Думаю, это достаточно трудно, сложнее, чем раньше. Не уверен, что в этой гонке я буду иметь преимущество», — цитирует Клебо NRK.

Напомним, победитель общего зачёта «Тур де Ски» теперь будет определяться после финиша всех участников масс-старта в гору и подсчёта времени в генеральной классификации. После гонки преследования победителем был тот, кто первым поднимался на вершину.

В 2019 году «Тур де Ски» выиграли Клебо и норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.