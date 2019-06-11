Система календаря мужской гандбольной Суперлиги в сезоне-2019/20 будет изменена

Календарь игр мужской Суперлиги в сезоне-2019/20 изменится и станет более ритмичным, сообщил спортивный директор Федерации гандбола России (ФГР) Станислав Кулинченко.

«Мы опросили все клубы. Большинство высказалось за изменение системы календаря. Если раньше проводились спаренные матчи с учётом географического принципа, то сейчас предполагается поочередно проводить игры дома и на выезде. Это обеспечит ритмичность календаря. Система календаря женской Суперлиги останется прежней», – приводит слова Кулинченко официальный сайт ФГР.

По словам главы федерации Сергея Шишкарёва, развитие мужского гандбола – одно из приоритетных направлений.

«Важно, чтобы на Олимпийских играх мы выступали двумя командами – мужской и женской», — отметил он.

Золотые медали Суперлиги сезона-2018/19 у мужчин завоевал подмосковный клуб «Чеховские медведи». Ему предстоит выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.