Чемпион ОИ-2008 Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил
К олимпийскому чемпиону Пекина-2008 по прыжкам в высоту Андрею Сильнову на основании последних данных, оказавшихся в распоряжении ВАДА, возникли вопросы относительно нарушения антидопинговых правил.
В связи с этим статус Сильнова, занимающего пост первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), на текущий момент неизвестен. Об этом информирует «Матч ТВ».
34-летний Сильнов является также чемпионом Европы 2006 года.
Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе отстранение ВФЛА. Хотя ранее российская сторона выполнила все критерии восстановления членства, в числе которых были восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выплата финансовой компенсации IAAF.
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