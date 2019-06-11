Липницкая — Рою Джонсу: я хорошо боксирую

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая встретилась с профессиональным боксёром Роем Джонсом-младшим. Боец в шутку предложил спортсменке побоксировать. Видео эпизода опубликовала фигуристка Эмма Гаджиева.

«На предложение Роя Джонса-младшего побоксировать Юлия Липницкая ответила: «Я хорошо боксирую». Берегитесь все!» — такой комментарий под роликом оставила Гаджиева.

Видео доступно на странице Эммы Гаджиевой в «Инстаграме».

Рой Джонс-младший посетил ледовую арену «Лаура» в Москве, где сейчас проходят сборы академии фигурного катания Липницкой и Елены Ильиных.

Липницкая — обладательница золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 2017 году завершила профессиональную карьеру.