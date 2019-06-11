Сильнов отказался комментировать подозрения в нарушении антидопинговых правил

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов подтвердил, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), но не может давать комментарии.

«Я получил уведомление от AIU, в настоящий момент изучаю документы, комментировать не могу, дело носит конфиденциальный характер», — приводит слова Сильнова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что к Сильнову на основании последних данных, оказавшихся в распоряжении ВАДА, возникли вопросы относительно нарушения антидопинговых правил.

В воскресенье, 9 июня, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе отстранение ВФЛА.