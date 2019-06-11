Ефимова, Каменева, Чимрова и Красных победили на турнире «Маре Нострум»

Россияне Юлия Ефимова, Мария Каменева, Светлана Чимрова и Александр Красных выиграли золотые медали на втором этапе серии «Маре Нострум» в Кане-ан-Руссийон (Франция).

Ефимова победила на стометровке брассом с результатом 1.06,74. Каменева стала лучшей на дистанции 50 м вольным стилем (24,68). Чимрова первенствовала на стометровке баттерфляем (57,92), а Красных — на дистанции 400 м вольным стилем (3.49,20).

Плавание. Турнир «Маре Нострум», Кане-ан-Руссийон, Франция

Женщины. Вольный стиль. 50 м



1. Мария Каменева (Россия) — 24,68

2. Анна Хопкин (Великобритания) — 24,89

3. Шивон-Бернадетт Хоги (Гонконг) — 24,92

Женщины. Брасс. 100 м



1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,74

2. Джессика Валь (Испания) — 1.07,82

3. Софи Ханссон (Швеция) — 1.07,89

Женщины. Баттерфляй. 100 м



1. Светлана Чимрова (Россия) — 57,92

2. Пенни Олексяк (Канада) — 58,45

3. Мари Ваттель (Франция) — 58,48

Мужчины. Вольный стиль. 400 м



1. Александр Красных (Россия) — 3.49,20

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — 3.49,57

3. Марван Элькамаш (Египет) — 3.50,47