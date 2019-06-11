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Ефимова, Каменева, Чимрова и Красных победили на турнире «Маре Нострум»

Ефимова, Каменева, Чимрова и Красных победили на турнире «Маре Нострум»
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Юлия Ефимова, Мария Каменева, Светлана Чимрова и Александр Красных выиграли золотые медали на втором этапе серии «Маре Нострум» в Кане-ан-Руссийон (Франция).

Ефимова победила на стометровке брассом с результатом 1.06,74. Каменева стала лучшей на дистанции 50 м вольным стилем (24,68). Чимрова первенствовала на стометровке баттерфляем (57,92), а Красных — на дистанции 400 м вольным стилем (3.49,20).

Плавание. Турнир «Маре Нострум», Кане-ан-Руссийон, Франция
Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Мария Каменева (Россия) — 24,68
2. Анна Хопкин (Великобритания) — 24,89
3. Шивон-Бернадетт Хоги (Гонконг) — 24,92

Женщины. Брасс. 100 м

1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,74
2. Джессика Валь (Испания) — 1.07,82
3. Софи Ханссон (Швеция) — 1.07,89

Женщины. Баттерфляй. 100 м

1. Светлана Чимрова (Россия) — 57,92
2. Пенни Олексяк (Канада) — 58,45
3. Мари Ваттель (Франция) — 58,48

Мужчины. Вольный стиль. 400 м

1. Александр Красных (Россия) — 3.49,20
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — 3.49,57
3. Марван Элькамаш (Египет) — 3.50,47

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